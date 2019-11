Vítor Oliveira multado pelo CD da FPF

De acordo com o mapa de castigos, o organismo puniu Vítor Oliveira com uma multa de 327 euros, mas não impôs qualquer suspensão, podendo assim o técnico português comandar o Gil Vicente na receção ao Marítimo, agendada para domingo.



De acordo o CD da FPF, Oliveira foi expulso na derrota da sua equipa no campo do Famalicão (2-1) devido a palavras dirigidas à equipa de arbitragem da partida.



José Semedo, do Vitória de Setúbal, vai falhar a 10.ª ronda, depois de ter sido expulso no duelo com o Santa Clara, enquanto Edgar Costa, do Marítimo, também vai estar indisponível, mas por ter atingido o limite dos cinco cartões amarelos perante o FC Porto.