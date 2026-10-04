Futebol Nacional
1.ª Liga
Vítor Severino sucede a Vasco Seabra no comando técnico do Arouca
I Liga: Vítor Severino sucede a Vasco Seabra no comando técnico do Arouca
Arouca, Aveiro, 04 out 2026 (Lusa) - Vítor Severino é o novo treinador do Arouca, sucedendo a Vasco Seabra, que deixou o clube arouquense para assumir o comando técnico do Rio Ave, anunciou hoje o emblema da I Liga de futebol.
O técnico, de 43 anos, vai assumir o seu primeiro projeto como treinador principal, após uma década como adjunto em clubes nacionais e internacionais, entre os quais os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os brasileiros do Botafogo e do Grémio e os sauditas do Al-Nassr.
“Queria que a minha primeira experiência como treinador principal fosse num clube em que me sentisse bem-vindo e o Futebol Clube de Arouca ofereceu-me isso desde o primeiro contacto”, afirmou Vítor Severino, citado pelo clube.
A equipa, atualmente no quinto lugar da I Liga, regressa aos trabalhos na segunda-feira, tendo em vista a receção de domingo ao Estrela da Amadora, no regresso do campeonato, às 20:30, no Estádio Municipal de Arouca.
Arouca, Aveiro, 04 out 2026 (Lusa) - Vítor Severino é o novo treinador do Arouca, sucedendo a Vasco Seabra, que deixou o clube arouquense para assumir o comando técnico do Rio Ave, anunciou hoje o emblema da I Liga de futebol.
O técnico, de 43 anos, vai assumir o seu primeiro projeto como treinador principal, após uma década como adjunto em clubes nacionais e internacionais, entre os quais os ucranianos do Shakhtar Donetsk, os brasileiros do Botafogo e do Grémio e os sauditas do Al-Nassr.
“Queria que a minha primeira experiência como treinador principal fosse num clube em que me sentisse bem-vindo e o Futebol Clube de Arouca ofereceu-me isso desde o primeiro contacto”, afirmou Vítor Severino, citado pelo clube.
A equipa, atualmente no quinto lugar da I Liga, regressa aos trabalhos na segunda-feira, tendo em vista a receção de domingo ao Estrela da Amadora, no regresso do campeonato, às 20:30, no Estádio Municipal de Arouca.