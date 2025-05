Vitória B alia triunfos à formação

Graças ao "bis" do extremo belga Noah Saviolo, aos minutos 80 e 90+4, a equipa vitoriana assegurou matematicamente um dos dois primeiros lugares da Série A da fase de apuramento de campeão, irrompendo numa celebração mal terminou o encontro no Estádio Municipal das Laranjeiras, que envolveu os jogadores e a equipa técnica liderada por Gil Lameiras.



“O primeiro objetivo é sempre formar jogadores. É isso que o clube promove e quer. Aliado a este sentimento de ganhar, estamos a preparar os jogadores para o contexto de equipa principal: saber ganhar, ter exigência de ganhar, que, no fundo, é o que o clube exige. Aliar essas duas coisas é um sentimento brutal”, disse o treinador de 31 anos, após o jogo.



Ligado ao Vitória desde 2017/18, época em que assumiu uma das equipas sub−9, o técnico natural de Fafe escalou vários patamares nas camadas jovens vimaranenses até à equipa sub−17 em 2023/24, antes de assumir o primeiro desafio por uma equipa sénior na temporada em curso.



A equipa minhota iniciou a época com duas derrotas e um empate, antes de encetar uma recuperação que a guiou ao primeiro lugar da Série A da fase regular, com 56 pontos em 26 jogos, registo que lhe deu acesso à fase de subida à Liga 3, prova em que competiu pela última vez em 2022/23.



O Vitória B vai ainda defrontar o Marco, em 24 de maio, e o Leça, em 1 de junho, nos restantes jogos da fase de apuramento de campeão e, caso mantenha o primeiro lugar, vai disputar o título do Campeonato de Portugal com o Lusitano de Évora, vencedor da Série B, no Estádio Nacional, em Oeiras.