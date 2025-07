Vitória de Guimarães apresenta plantel de 29 jogadores com nove reforços

No Campo de São Mamede, com o Castelo de Guimarães como ‘pano de fundo’, os futebolistas desfilaram um a um perante os aplausos de alguns milhares de pessoas, incluindo os defesas Rodrigo Abascal, Paulo Vítor, Miguel Nóbrega, Thiago Balieiro e Lebedenko, o médio Mitrovic e os avançados Oumar Camará e Fabio Blanco, contratados para a temporada que se avizinha.



A cerimónia contou ainda com a presença de 15 elementos que transitam da época passada, no caso o guarda-redes Charles e Gui Ribeiro, os defesas Miguel Maga, Óscar Rivas, Borevkovic e João Mendes, os médios Tomás Händel, Beni Mukendi, Tiago Silva, Nuno Santos e Samu e os avançados Telmo Arcanjo, Vando Félix, Gustavo Silva e Nélson Oliveira.



O grupo treinado por Luís Pinto inclui ainda o médio Gonçalo Nogueira, emprestado ao Paços de Ferreira na época transata, e o avançado José Bica, cedido ao Leixões em 2024/25, assim como os médios Diogo Sousa e Rodrigo Duarte e o avançado Noah Saviolo, que pertenciam à equipa B vitoriana.



O avançado senegalês Alioune Ndoye, confirmado hoje como reforço pelo vice-presidente do clube, Nuno Leite, não marcou presença na cerimónia, assim como o guarda-redes Bruno Varela, que iniciou a pré-temporada no plantel vimaranense, mas está de saída, numa transferência ainda por oficializar.



O evento contou ainda com a apresentação da equipa feminina de futebol do Vitória, em estreia no principal campeonato nacional, cuja principal novidade foi a apresentação da média Vanessa Marques, internacional portuguesa em 89 ocasiões, com 12 golos marcados.







Plantel provisório do Vitória de Guimarães para 2025/26:



- Guarda-redes: Charles, Juan Castillo (ex-Fortaleza, Col) e Gui Ribeiro.



- Defesas: Miguel Maga, Óscar Rivas, Borevkovic, Abascal (ex-Boavista), Paulo Vítor (ex-Akron Togliatti, Rus), Miguel Nóbrega (ex-Piast Gliwice, Pol), Thiago Balieiro (ex-Leixões), João Miguel Mendes e Lebedenko (ex-Vizela).



- Médios: Tomás Händel, Beni Mukendi, Diogo Sousa, Mitrovic (ex-Zeleznicar Pancevo, Ser), Tiago Silva, Gonçalo Nogueira, Samu, Nuno Santos e Rodrigo Duarte.



- Avançados: Telmo Arcanjo, Vando Félix, Oumar Camará (ex-Paris Saint-Germain), Fábio Blanco (ex-Marítimo), Noah Saviolo, Gustavo Silva, Nélson Oliveira e José Bica.



- Treinador: Luís Pinto.