Vitória de Guimarães apresenta-se com 34 jogadores

Totalista nos quatro jogos realizados pela seleção portuguesa de sub-21 no mais recente Europeu da categoria, realizado entre 21 de junho e 2 de julho, na Geórgia, o guardião de 22 anos falhou a apresentação decorrida na Praça do Toural, em Guimarães, perante centenas de espetadores.A cerimónia contou ainda com a apresentação de Tomás Ribeiro, defesa central de 24 anos, proveniente dos suíços do Grasshoppers, que foi o último atleta a subir a um palco onde estiveram os outros seis reforços oficializados: o guarda-redes Charles, o lateral esquerdo Ricardo Mangas, os médios Nuno Santos e João Mendes, e ainda os avançados Telmo Arcanjo e Adrián Butzke.O grupo treinado por Moreno conta ainda com o guarda-redes José Guilherme, com os defesas Alberto Costa e Ni Rodrigues, os médios Diogo Sousa e Gonçalo Nogueira, e os avançados Jota Pereira e Rodrigo Duarte, atletas oriundos da equipa B ou dos escalões de formação vitorianos.Os restantes 20 jogadores transitam da época 2022/23, sendo eles os guarda-redes Bruno Varela e Rafa, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, André Amaro, Mikel Villanueva, Tounkara, Jorge Fernandes, Manu Silva e Afonso Freitas, os médios Tomás Händel, Dani Silva, Matheus Índio, Tiago Silva, Zé Carlos e André André, e ainda os avançados Nelson da Luz, Jota Silva, Alisson Safira e André Silva.





Moreno e Varela pedem união



O treinador, Moreno, pediu aos espetadores presentes para “continuarem juntos” com a equipa ao longo da época, prosseguindo o envolvimento que se viu no último encontro disputado em Guimarães na época passada, frente ao Gil Vicente (triunfo vitoriano por 1-0).



O guarda-redes Bruno Varela, um dos capitães de equipa, agradeceu, por seu turno, a “forma especial” como os adeptos presentes vivem o clube minhoto e pediu-lhes para permanecerem unidos com o plantel ao longo da temporada.



“Quando estamos juntos, vamos ser sempre muito mais fortes. Que seja mais um ano de conquistas e de vitórias. O caminho não é fácil, mas é para isso que temos estes adeptos incríveis. Vamos estar juntos, que é o mais importante”, realçou o guardião de 28 anos.



O Vitória de Guimarães visita o Celje para o primeiro encontro oficial da temporada 2023/24, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, em 27 de julho, e recebe os eslovenos para a segunda mão, em 3 de agosto.