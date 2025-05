Vitória de Guimarães B ascende à Liga 3 após triunfo no reduto do Paredes

O ‘bis’ do extremo belga Noah Saviolo, com golos aos 80 e aos 90+4 minutos, assegurou aos minhotos a terceira vitória seguida e permitiu–lhes consolidar a liderança, com 10 pontos, registo que lhes vale um dos dois primeiros lugares, independentemente dos resultados nas jornadas que restam.



Fruto do triunfo do Marco na receção ao Leça, por 3-2, os vitorianos têm mais cinco pontos do que o Paredes, segundo classificado, mais seis do que os marcoenses, terceiros, e sete do que a formação de Leça de Palmeira, quarta, e juntam-se ao Lusitano de Évora como equipa com presença garantida na edição 2025/26 da Liga 3, prova que disputou pela última vez em 2022/23.



Criada em 2012/13, para competir na II Liga portuguesa, a equipa B dos vimaranenses desceu ao terceiro escalão para a época 2013/14, militou no patamar ‘secundário’ entre 2014/15 e 2018/19 e participou no terceiro escalão entre 2019/20 e 2022/23, antes de duas épocas no Campeonato de Portugal.