Vitória de Guimarães bate Chaves e está na final do Torneio de Verão

No Estádio do Varzim Sport Club, o ‘nulo’ persistiu no primeiro tempo, com o primeiro golo da partida a acontecer após o regresso dos balneários, por intermédio do atacante senegalês Alioune Ndoye, quando decorria o minuto 50, antes de o costa-marfinense Patrick Ouotro assinar o 2-0, aos 90.



Na primeira meia-final, o Académico de Viseu, que regressa à I Liga 37 anos depois, perdeu com os ‘poveiros’, do terceiro escalão, no desempate por grandes penalidades (3-2), após um empate a dois golos no tempo regulamentar.



A formação poveira foi mais eficaz no desempate da marca do castigo máximo, com André Clóvis, Anthony Correia e Alejandro Mestanza a falharem pelos viseenses.



Durante os 90 minutos, o Varzim marcou por intermédio de João Couto (48) e Dani Benchi (83), ao passo que o Académico teve em Lorougnon Gohi (67) e André Clóvis (90+1) os autores dos golos.



O Vitória de Guimarães e o anfitrião Varzim vão discutir o troféu na final no domingo, pelas 17:00, com o encontro de atribuição dos terceiro e quarto lugares a disputar-se às 11:00, entre Académico de Viseu e Desportivo de Chaves.