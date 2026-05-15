Vitória de Guimarães com quatro candidatos confirmados pela primeira vez

"Foram apresentadas quatro listas candidatas às eleições dos Órgãos Sociais do Clube para o triénio 2026/2029, que foram todas devidamente validadas pela MAG", informa a nota assinada pelo presidente em exercício do órgão, João Henrique Faria, e publicada no sítio oficial dos vimaranenses na Internet.

Belmiro Pinto dos Santos, Júlio Vieira de Castro, Viriato Sampaio e Rui Rodrigues são os candidatos à presidência dos vimaranenses no próximo ato eleitoral, que supera as três listas de 2007, quando Emílio Macedo da Silva superou nas urnas Manuel Rodrigues e André Pereira, de 2019, quando Miguel Pinto Lisboa derrotou António Miguel Cardoso e Daniel Rodrigues, e de 2022, em que António Miguel Cardoso, o presidente demissionário, foi eleito pela primeira vez, impondo-se a Miguel Pinto Lisboa e a Alex Costa.

Após os quatro candidatos à presidência do clube minhoto terem entregado as listas na quinta-feira, todas elas subscritas por mais de 300 associados, número mínimo requerido pelos estatutos do Vitória, a MAG divulgou também a ordem das listas no boletim de voto.

Belmiro Pinto dos Santos, presidente da MAG entre 2022 e 2025, encabeça a lista A, Júlio Vieira de Castro, candidato pela primeira vez em 2018, é o `rosto` da lista B, Viriato Sampaio, que foi vogal do conselho fiscal entre 2019 e 2022, lidera a lista C e Rui Rodrigues, vice-presidente ainda em funções, encabeça a lista D.

As eleições vão decorrer entre as 09:00 e as 19:00 de 13 de junho, um sábado, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, após os órgãos sociais ainda em funções se terem demitido na sequência da conferência de imprensa protagonizada pelo ainda presidente da direção, António Miguel Cardoso, em 14 de abril.