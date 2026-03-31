Vitória de Guimarães contrata Carlos Soares e dota equipa técnica com nível IV

Natural de Vila Pouca de Aguiar, o técnico, de 37 anos, vai figurar nas fichas dos jogos oficiais dos minhotos como treinador principal, após ter sido coordenador técnico da Associação de Futebol de Vila Real entre as épocas 2015/16 e 2022/23 e treinador adjunto de Vítor Vinha na equipa sub-23 do Benfica, na época transata.



Oficializado como sucessor de Luís Pinto em 10 de março, Gil Lameiras, treinador de 32 anos que detém o nível II da UEFA e está a completar o curso UEFA A (nível III), foi formalmente treinador principal nos jogos com Famalicão (derrota por 2-1) e Benfica (derrota por 3-0), ao abrigo da transição de 15 dias após mudança técnica, prevista pelo Regulamento das Competições da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.



Membro de uma equipa técnica ainda composta por Sérgio Sampaio, Nuno Madureira, Pedro Ferraz, João Pereira, Leonel Olímpio e Douglas de Jesus, Carlos Soares vai figurar como treinador principal na ficha do próximo jogo do Vitória de Guimarães, frente ao Tondela, na sexta-feira, às 18:00, referente à 28.ª jornada da I Liga.