Vitória de Guimarães derrota Canelas em ensaio a meio de eliminatória europeia

Sem qualquer dos titulares na vitória de quinta-feira por 3-0, para a primeira mão, a equipa da I Liga portuguesa de futebol derrotou a formação da Liga 3 com golos do médio Ibrahima Bamba, do avançado Felipe Estrella, contratado neste defeso para a equipa B, e de Jota, outro elemento recrutado à equipa 'secundária' para o embate de hoje.



O treinador vitoriano, Moreno Teixeira, utilizou 17 jogadores no duelo com a equipa de Vila Nova de Gaia: os guarda-redes Celton Biai e Matous Trmal, os defesas Alberto Costa, André Amaro, Mikel Villanueva, Maxwell Woledzi, Tounkara e Hélder Sá, os médios Ibrahima Bamba, Matheus Índio, Dani Silva e Janvier, bem como os avançados Nelson da Luz, Herculano, Jota e Felipe Estrella.



Depois do triunfo da primeira mão, a formação vimaranense disputa a segunda mão com a Puskás Akadémia na quinta-feira, na Pancho Arena, em Felcsút, localidade 50 quilómetros a oeste da capital da Hungria, Budapeste, às 21:00 locais (20:00 de Lisboa).



Se vencerem a eliminatória, os minhotos vão defrontar os croatas do Hajduk Split na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com a primeira mão agendada para 04 de agosto, em Split, e a segunda para 11 de agosto, em Guimarães.