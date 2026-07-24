Vitória de Guimarães derrota sauditas do Al-Ahli Jeddah em jogo particular

Os vimaranenses chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos do médio Samu, num livre direto, do defesa central Thiago Balieiro, na recarga a um remate de Oumar Camara, e do lateral direito Miguel Maga, após passe de Gustavo Silva, antes de o Al-Ahli, ainda sem o internacional português Francisco Trincão, reduzir na segunda parte, por Mateus Gonçalves.



O treinador vitoriano, Tiago Margarido, apresentou uma equipa titular formada pelo guarda-redes Oliwier Zych, pelos defesas Miguel Maga, Óscar Rivas, Thiago Balieiro e João Mendes, pelos médios Beni Mukendi, Gonçalo Nogueira e Samu e pelos avançados Oumar Camara, Gustavo Silva e Alioune Ndoye, tendo utilizado, na segunda parte, Juan Castillo, Mitrovic, Rodrigo Silva, Francisco Dias, Miguel Nogueira, Lohann Doucet, Yeimar Mosquera, Zeega, Santiago Verdi, Rica Rocha e Lebedenko.



O emblema minhoto conclui o estágio de pré-temporada no domingo, dia em que vai defrontar o Nottingham Forest, da Premier League inglesa, em mais um ‘ensaio’ de pré-época.