Vitória de Guimarães e Feirense empatam em jogo particular

No primeiro ‘teste’ sob o comando do treinador Luís Pinto, a equipa vimaranense adiantou-se aos 25 minutos, num remate colocado de José Bica, e chegou ao intervalo na frente, antes de a formação treinada por Ricardo Costa igualar aos 62, num cabeceamento de Desmond Nketia, informa a nota publicada no site oficial do clube minhoto.



O Vitória alinhou com Charles na baliza, Bruno Gaspar, Borevkovic, Paulo Vítor e Miguel Maga na defesa, Beni Mukendi, Tiago Silva e Rodrigo Duarte no meio-campo e ainda Vando Félix, Nuno Santos e José Bica no ataque.



Os guarda-redes Juan Castillo e Gui Ribeiro, os defesas Thiago Balieiro, Miguel Nóbrega, Rika Ribeiro e Lebedenko, os médios Tomás Händel, Mitrovic, Marco Cruz, Zé Carlos, Rica Rocha, Diogo Sousa e Miguel Nogueira e os avançados Telmo Arcanjo, Fabio Blanco, Oumar Camara, Gustavo Silva, Nélson Oliveira e Dieu Merci também jogaram pelos anfitriões, numa partida em que Óscar Rivas, Samu e Gonçalo Nogueira estiveram ausentes, por lesão.



Os vimaranenses defrontam o Paços de Ferreira, também da II Liga, no próximo ‘ensaio’ de pré-temporada, marcado para sábado, enquanto o conjunto de Santa Maria da Feira, que não divulgou os atletas utilizados hoje, também volta a jogar no sábado, perante o São João de Ver, da Liga 3, em mais um encontro particular.