Vitória de Guimarães empata com Nottingham Forest na conclusão do estágio

Num encontro de 120 minutos, distribuído por duas partes de 60, o ‘forest’ chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com o golo do internacional brasileiro Igor Jesus, e os vimaranenses empataram na segunda metade do desafio, pelo extremo Miguel Nogueira, na cobrança de uma grande penalidade a sancionar falta de Tyler Bindon sobre Zeega.



Cumprido o estágio de pré-temporada, o Vitória regressa hoje a Guimarães para continuar a preparação do campeonato e disputa, no próximo fim de semana, o torneio particular da Póvoa de Varzim, com o primodivisionário Académico de Viseu, o Desportivo de Chaves, da II Liga, e o anfitrião Varzim, da Liga 3.



