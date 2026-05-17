Vitória de Guimarães impõe-se ao Fluvial Portuense e revalida título de polo aquático

Os vimaranenses voltaram hoje a vencer a formação do Fluvial, a única que quebrou a sequência de vitórias dos minhotos, em 2023/24, por 13-10, depois do triunfo, no sábado, por 10-9, também no Porto.



O Vitória de Guimarães desempatou a final, que tinha começado na frente, no fim de semana passado, ao vencer por 19-16, enquanto os portuenses empataram a decisão, com 13-12 nas grandes penalidades, depois do 8-8 no quarto período.



O Vitória de Guimarães continua a ser o terceiro clube mais titulado no polo aquático masculino, com seis cetros, atrás do recordista Salgueiros, com 15, e do Sport Algés e Dafundo, com 11, enquanto o Fluvial Portuense detém quatro, tantos quanto o Sporting e o CDUP (Centro Desportivo Universitário do Porto).