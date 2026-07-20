Vitória de Guimarães inicia estágio sem o guarda-redes Charles





(Com Lusa)

Utilizado em 13 partidas na época 2023/24, em três em 2024/25 e em 24 em 2025/26, incluindo a final da Taça da Liga em que foi decisivo para o triunfo dos vimaranenses sobre o rival Sporting de Braga (2-1), ao defender um penálti de Rodrigo Zalazar nos últimos instantes da final, o brasileiro, de 32 anos, falha o estágio após ter iniciado a pré-época.O antigo guardião de Marítimo e de Vizela é um dos 12 jogadores que iniciou os treinos sob o comando do técnico recrutado ao Nacional e que está fora do estágio.Também os defesas centrais Rodrigo Abascal, com 33 jogos pelos vitorianos na época passada, e Miguel Nóbrega, com 15 jogos em 2025/26, já deixaram de trabalhar às ordens de Tiago Margarido, assim como os guarda-redes Gui Ribeiro, João Fernandes, Lucas Furtado e Mateus Durães, que iniciaram a época na equipa principal.Os médios Hugo Nunes, que, entretanto, já assinou pela Académica, da II Liga, e Marco Cruz, assim como os avançados Fabio Blanco, Vando Félix e Dieu-Merci Michel são os outros elementos que deixaram o plantel principal do Vitória face ao primeiro dia de trabalho em 2026/27.Em sentido inverso, o estágio conta os três reforços assegurados pelos vimaranenses neste defeso: o guarda-redes Oliwier Zych, emprestado pelos ingleses do Aston Villa, o defesa Yeimar Mosquera, também oriundo dos ‘villans’, mas a título definitivo, e o médio Lohann Doucet, ex-Paris FC, de França.O grupo às ordens de Tiago Margarido conta ainda com o lateral direito Rodrigo Silva e com o avançado Costinha, ambos de 19 anos e recrutados à equipa B no decurso da pré-temporada, e com o regresso ao trabalho do extremo Telmo Arcanjo, após um período de férias por ter representado a seleção de Cabo Verde no Mundial2026.No Algarve, o Vitória vai realizar jogos particulares com a União de Leiria, da II Liga, na quarta-feira, com o Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, na sexta-feira, e com o Nottingham Forest, de Inglaterra, no domingo, dia em que encerra o estágio.