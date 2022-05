Vitória de Guimarães oficializa Rogério Matias como novo diretor desportivo

“A nova estrutura diretiva do futebol profissional do Vitória Sport Clube já se encontra em funções, continuando a preparação da temporada 2022/23. Rogério Matias assume as funções de diretor desportivo do clube, ao passo que Pedro Gonçalves será o ‘team manager’ da equipa principal vitoriana”, lê-se.



O emblema minhoto frisa que o antigo lateral esquerdo, autor de três golos em 166 jogos oficiais ao longo de seis temporadas, já “assumiu a pasta” e está “a preparar a nova época que se aproxima”.



Internacional português em cinco ocasiões, entre 2003 e 2005, Rogério Matias substitui Diogo Boa Alma, que deixou a função de diretor desportivo na semana anterior, após a ter assumido em março de 2022, enquanto ‘promessa’ da lista de António Miguel Cardoso, vencedora das eleições de 05 de março com 62,5% dos votos.



O clube justificou então a saída de Diogo Boa Alma com “divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes”.



Já Pedro Gonçalves, ligado ao Vitória de Guimarães há mais de cinco anos, vai ser o ‘team manager’ da equipa principal de futebol na época 2022/23, depois de ter assumido o cargo em março, “de forma interina”, refere ainda o clube.