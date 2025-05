Vitória de Guimarães pede mais rigor e transparência do VAR

Em nota publicada no site oficial, o clube minhoto menciona a “dualidade de critérios” e o uso do VAR como problemas associados ao “ambiente de suspeição que afeta o futebol português, prejudica todos os envolvidos, enfraquece a credibilidade das competições e limita o seu potencial”.



“Problemas como a dualidade de critérios em decisões de arbitragem e o uso inadequado de tecnologias como o VAR continuam a fragilizar o princípio da equidade. Apelamos por isso a uma utilização mais rigorosa e transparente da tecnologia, que garanta justiça e confiança em todos os jogos”, lê-se no comunicado assinado pela direção vitoriana.



Os vimaranenses realçam que “cada jogo e decisão devem refletir valores de desportivismo e de justiça”, desde o primeiro minuto de uma época até ao último de uma final da Taça de Portugal, e creem que o “atual estado alarmante” da modalidade só pode ser revertido com “respeito, excelência e transparência”, valores fundamentais “para uma competitividade saudável e exemplar”.



Disposto a contribuir para que o futebol profissional seja “motivo de orgulho nacional” e “referência a nível global”, o Vitória pede ainda ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Reinaldo Teixeira, que ajam para que o desporto, além de “talento em campo”, seja “um exemplo de valores e profissionalismo”.



“Apelamos ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e ao presidente da Liga Portugal, como responsáveis máximos do futebol nacional, para que liderem este processo com determinação, compromisso e imparcialidade, traçando um caminho íntegro e competitivo”, refere a nota.