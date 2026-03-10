Vitória de Guimarães promove treinador Gil Lameiras da equipa B para a principal

“Gil Lameiras é o novo treinador da equipa principal masculina de futebol profissional do Vitória Sport Clube. O técnico português, de 32 anos, mantém o contrato com o clube, válido até ao final da época de 2026/27”, lê-se.



Ao substituir Luís Pinto, que orientou os vitorianos por nove meses, período marcado pela conquista da Taça da Liga, em 10 de janeiro, o técnico, de 32 anos, ascende ao topo de hierarquia vitoriana, 10 anos depois de ter ingressado nos Afonsinhos, a escola do clube para futebol de sub-7.



Após percorrer vários escalões das camadas jovens vimaranenses, Gil Lameiras assumiu a equipa B em 2024/25, época em que alcançou a subida do Campeonato de Portugal à Liga 3, antes de, na presente temporada, vencer a Série A do terceiro escalão do futebol luso e de guiar o Vitória à liderança provisória da fase de apuramento de campeão da Liga 3.



A equipa técnica de Gil Lameiras é constituída pelos adjuntos Sérgio Sampaio, Nuno Madureira, Pedro Ferraz e João Pereira, bem como Douglas de Jesus e Leonel Olímpio, que já integravam a equipa técnica liderada por Luís Pinto.



A estreia do técnico natural de Fafe no principal campeonato português está agendada para sábado, às 15:30, na receção ao Famalicão, que abre a 26.ª jornada da I Liga, numa fase em que os vitorianos ocupam o nono lugar da tabela, com 32 pontos.



O Vitória de Guimarães também oficializou hoje a saída de Luís Pinto, assim como as saídas dos até agora adjuntos João Costa, Rui Vieira, Bruno Monteiro, Vítor Maia e Diogo Valente, agradecendo “o esforço e o compromisso que sempre demonstraram”.



O clube minhoto confirmou ainda que o treinador da equipa de sub-19, António Torres Campos, vai assumir o comando da equipa B.



