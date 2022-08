Vitória de Guimarães renova com defesa Afonso Freitas até 2025

Utilizado pela equipa B dos vimaranenses em 23 jogos da época transata, para a Liga 3, o defesa de 22 anos treinou com a formação principal na mais recente pré-época e mostrou-se convencido de que o acordo com o emblema minhoto o aproxima da estreia no principal campeonato luso.



“Espero que esta renovação seja mais uma razão, claro que vai depender do meu trabalho, para me poder estrear na equipa principal. É um sonho que tenho há muito tempo, e sinto que esse momento está cada vez mais perto”, disse, citado pela nota do clube minhoto.



Natural de Guimarães, Afonso Freitas dividiu a formação entre o Vitória e os italianos da Juventus, nas temporadas 2016/17 e 2017/18, e salientou que as passagens pela equipa sub-23, com 38 jogos realizados entre 2018 e 2020, e pela equipa B, nas duas épocas anteriores, com três golos nos 40 desafios em que participou, o ajudaram a “crescer”.