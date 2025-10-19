Vitória de Guimarães resiste a intempérie e avança na Taça de Portugal

O cabeceamento do defesa central espanhol Óscar Rivas, ao minuto 51, revelou-se decisivo, perante um cenário em que os minhotos impuseram o seu domínio, com diversas oportunidades, mas tiveram dificuldades em apresentar o seu melhor futebol devido ao estado do relvado.



Francisco Enes, guarda-redes do União de Lamas, teve várias intervenções exigentes ao longo do primeiro tempo, com destaque para o impressionante mergulho em resposta ao forte remate de Samu, aos 24 minutos.



A grande oportunidade dos visitantes da metade inicial ocorreu aos 37 minutos, quando se gerou uma grande concentração de jogadores dentro da área dos anfitriões - o guardião unionista defendeu a bola numa primeira instância, mas esta ficou à 'boca' da baliza, sem que ninguém conseguisse desviar.



O 'nulo' ao intervalo era meritório para a equipa da Série B do Campeonato de Portugal, muito aguerrida na tentativa de contrariar o maior poderio vimaranense.



Mas, aos 51 minutos, a partir de um pontapé de canto exemplarmente cobrado por Samu Silva, Óscar Rivas saltou mais alto do que todos os adversários e, de cabeça, inaugurou o marcador.



Com o resultado a seu favor, o Vitória de Guimarães conseguiu uma maior tranquilidade, embora não tenha evitado algumas aproximações pontuais do adversário à sua baliza.



Aos 70 minutos, o guarda-redes Francisco Enes cometeu um erro crasso, deixando a bola à disposição de Alioune Ndoye, que assistiu Diogo Sousa, mas o jovem médio desperdiçou a oportunidade de dilatar a vantagem com a baliza à sua mercê e a margem mínima manteve-se até final.



Na próxima eliminatória, o Vitória de Guimarães recebe o Mortágua, da Série C do Campeonato de Portugal.







Jogo no Estádio Comendador Henrique Amorim, em Santa Maria de Lamas.



União de Lamas - Vitória de Guimarães, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Óscar Rivas, 51 minutos.







Equipas:



- União de Lamas: Francisco Enes, Lourenço Pinto, Filipe Melo, David Araújo (Rubinho, 90), Daniel Rodriguez (Wilson Castro, 90), Rodrigo Braga (Vítor Andrade, 90), João Moreira, Luís Salgado (Luís Ferreira, 79), Joaquim Rodrigues (Miguel Albuquerque, 55), Fernando Príncipe e Gonçalo Monteiro.



(Suplentes: João Frade, Guga Almeida, Luís Ferreira, Miguel Albuquerque, Rubinho, Wilson Castro, Daniel Almeida, João Barros e Vítor Andrade).



Treinador: Zé Paulo.



- Vitória de Guimarães: Charles, Miguel Maga (Tony Strata, 46), Óscar Rivas, Rodrigo Abascal, Orest Lebedenko, Matija Mitrovic, Samu Silva, Diogo Sousa (Ricardo Rocha, 77), Noah Saviolo (Oumar Camara, 46), Alioune Ndoye (Nélson Oliveira, 89) e Fabio Blanco (Miguel Nogueira, 67).



(Suplentes: Juan Castillo, Miguel Nóbrega, Nélson Oliveira, João Mendes, Telmo Arcanjo, Oumar Camara, Tony Strata, Ricardo Rocha e Miguel Nogueira).



Treinador: Luís Pinto.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Maga (22), Lourenço Pinto (45+1), Diogo Sousa (57) e Orest Lebedenko (68). Cartão vermelho para o treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto (81).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.

