Vitória de Guimarães transfere Diogo Sousa para o Estrasburgo





(Com Lusa)

“A carreira de Diogo Sousa prosseguirá em França. O jovem atleta, natural de Barrosas, vai representar o Racing Club de Strasbourg a partir da época 2026/27. A Vitória Sport Clube – Futebol SAD e o emblema da Ligue 1 chegaram a acordo para a transferência do jogador”, lê-se na nota dos vimaranenses publicada no seu sítio oficial na Internet., com os gauleses a confirmarem também o acordo.Embora o comunicado não refira o valor da transferência, o agora presidente dos minhotos, Rui Rodrigues, revelou que o negócio se concretizou por 11 ME em 05 de junho, quando era ainda vice-presidente de António Miguel Cardoso e candidato às eleições de 13 de junho, que venceu por uma margem de dois votos face à candidatura de Viriato Sampaio.Integrado no Vitória desde os oito anos, Diogo Sousa estreou-se na equipa principal dos minhotos na época passada, tendo contribuído para a conquista da Taça da Liga e somado um golo e uma assistência em 28 jogos oficiais.