Futebol Nacional
Vitória de Guimarães transfere Diogo Sousa para o Estrasburgo
O Vitória de Guimarães confirmou a saída do médio Diogo Sousa, de 20 anos, para os franceses do Estrasburgo, por 11 milhões de euros.
“A carreira de Diogo Sousa prosseguirá em França. O jovem atleta, natural de Barrosas, vai representar o Racing Club de Strasbourg a partir da época 2026/27. A Vitória Sport Clube – Futebol SAD e o emblema da Ligue 1 chegaram a acordo para a transferência do jogador”, lê-se na nota dos vimaranenses publicada no seu sítio oficial na Internet., com os gauleses a confirmarem também o acordo.
Embora o comunicado não refira o valor da transferência, o agora presidente dos minhotos, Rui Rodrigues, revelou que o negócio se concretizou por 11 ME em 05 de junho, quando era ainda vice-presidente de António Miguel Cardoso e candidato às eleições de 13 de junho, que venceu por uma margem de dois votos face à candidatura de Viriato Sampaio.
Integrado no Vitória desde os oito anos, Diogo Sousa estreou-se na equipa principal dos minhotos na época passada, tendo contribuído para a conquista da Taça da Liga e somado um golo e uma assistência em 28 jogos oficiais.
Embora o comunicado não refira o valor da transferência, o agora presidente dos minhotos, Rui Rodrigues, revelou que o negócio se concretizou por 11 ME em 05 de junho, quando era ainda vice-presidente de António Miguel Cardoso e candidato às eleições de 13 de junho, que venceu por uma margem de dois votos face à candidatura de Viriato Sampaio.
Integrado no Vitória desde os oito anos, Diogo Sousa estreou-se na equipa principal dos minhotos na época passada, tendo contribuído para a conquista da Taça da Liga e somado um golo e uma assistência em 28 jogos oficiais.
(Com Lusa)