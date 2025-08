Vitória de Guimarães vence Celta de Vigo com golo de Camará em jogo de pré-época

Oriundo da equipa sub-19 do Paris Saint-Germain, o extremo franco-maliano, de 18 anos, fixou o resultado aos 50 minutos, num lance em que ‘roubou’ a bola ao guarda-redes Radu na pequena área adversária e empurrou a bola para o fundo da baliza deserta.



O golo desfez o ‘nulo’ num encontro disputado perante 3.215 espetadores, com superioridade galega nos primeiros 20 minutos, traduzida num remate de Iago Aspas à trave, desferido da linha do meio-campo, aos 17, equilíbrio até aos 70, após a reação vitoriana, e novo domínio da equipa da I Liga espanhola nos 20 minutos finais, em busca do empate.



A equipa treinada por Luís Pinto entrou em campo com Charles na baliza, Miguel Maga, Borevkovic e Miguel Nóbrega na defesa, Vando Félix, Tiago Silva, Tomás Händel e João Mendes na linha intermédia e ainda Oumar Camará, Nuno Santos e Gustavo Silva na frente, disposta no sistema tático habitual da pré-época, o ‘3-4-3’.



O defesa Paulo Vítor, o médio Diogo Sousa, o extremo Rodrigo Duarte e o ponta de lança José Bica também alinharam pelos vimaranenses na segunda parte.



O Celta, treinado por Claudio Giráldez, apresentou-se com o guarda-redes Radu, com os defesas Sergio Carreira, Starfelt, Carlos Domínguez e Ristic, com os médios Fran Beltrán, Javi Rueda e Miguel Román e com os avançados Swedberg, Iago Aspas e Pablo Durán, numa partida em que jogaram ainda Manu Fernández, Hugo Álvarez, Ferrán Jutglá, Rodríguez, Marcos Alonso, Mingueza, Sotelo, Lago e Moriba.



Em nove testes de preparação, a equipa de Guimarães contabiliza seis triunfos, dois empates e uma derrota, antes de cumprir o último jogo de pré-época no sábado, no reduto do Desportivo de Chaves, que assinala a apresentação da equipa da II Liga portuguesa aos seus associados, a partir das 18:00.



O Vitória estreia-se na edição 2025/26 da I Liga portuguesa em 09 de agosto, um sábado, com a visita ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, a partir das 20:30.