Vitória de Guimarães vence em Chaves e isola-se no quarto lugar

Lusa 15 Abr, 2017, 18:11 / atualizado em 15 Abr, 2017, 19:40 | Futebol Nacional

O Vitória de Guimarães venceu o Desportivo de Chaves por 3-2, em encontro da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois de ter chegado ao intervalo com três golos de vantagem.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães isolou-se no quarto lugar, agora com 53 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, que recebe hoje o FC Porto, segundo classificado, provisoriamente a quatro pontos do líder, o Benfica.



Os vimaranenses venciam por 3-0 no final da primeira parte, depois dos golos de Texeira (12 minutos), Hernâni (14) e Hurtado (36). Na segunda parte, Rafael Lopes reduziu, aos 75 minutos, com William a colocar a diferença na margem mínima, aos 77.



O Desportivo de Chaves entrou bem na partida e, logo aos quatro minutos, assustou com uma boa jogada de entendimento entre Nélson Lenho, Davidson, Pedro Tiba e Rafael Lopes, mas a bola saiu ao lado.



Logo depois, aos 12 minutos, uma perda de bola de Nélson Lenho e uma escorregadela de Nuno André Coelho possibilitaram a Texeira, isolado na área, inaugurar o marcador, num remate que não deu hipóteses a Ricardo, naquela que foi a primeira ocasião de perigo dos vimaranenses.



O segundo golo não se fez tardar, já que, dois minutos depois, Marega transportou na direita, cruzou e Hernâni, na esquerda, recebeu, amorteceu e rematou certeiro para o fundo das redes.



A equipa da casa corria atrás do prejuízo, com Bressan, por duas vezes, a atirar por cima.



À passagem da meia hora, Douglas negou o golo a Carlos Ponck que, de cabeça e ao segundo poste, poderia ter reduzido a desvantagem.



Na resposta, chegou o terceiro golo dos forasteiros, aos 36 minutos, com um cabeceamento de Hurtado, dando seguimento a um passe de Marega, depois de um contra-ataque conduzido por Hernâni.



O intervalo fez mal às duas equipas, que, mais desinspiradas, protagonizaram um jogo menos interessante, mas que animou nos últimos 25 minutos tendo como protagonista o guardião Douglas.



Aos 70 minutos, Douglas estava atento e defendeu um remate forte de Rafael Lopes, que, aos 75, não perdoou, apontando o primeiro tento dos locais.



Apenas dois minutos volvidos, William faz, de cabeça, o segundo golo para a equipa da casa.



Até ao final, o Desportivo de Chaves não saiu do meio-campo dos vimaranenses, só não chegando ao empate por grande prestação de Douglas.



Aos 85 minutos, William desperdiçou uma oportunidade soberana, atirando por cima e, aos 90+1 e 90+3, Davidson e Rafa, respetivamente, viram o guardião negar-lhes o golo.