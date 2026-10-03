Vitória de Guimarães vence Fafe em encontro de preparação

A equipa fafense, quarta classificada da Série A do terceiro escalão, marcou primeiro, por Mário Correia, aos 30 minutos, antes de os vitorianos inverterem o resultado na segunda parte.



O extremo Oumar Camara apontou dois golos num intervalo de dois minutos, aos 67 e aos 68, antes de Telmo Arcanjo fixar o resultado, num remate em arco de pé esquerdo, aos 72, após alinhar pela seleção de Cabo Verde nas derrotas perante Mali (3-1) e Ruanda (2-1), no Grupo K da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2027.



O treinador vitoriano, Tiago Margarido, utilizou os guarda-redes Lucas Furtado e Juan Castillo, os defesas Mathias Tepe, Óscar Rivas, Sidibé e Francisco Dias, os médios Santiago Verdi, Gonçalo Nogueira, Rica Rocha, Zeega, Afonso Meireles e Zeega e os avançados Telmo Arcanjo, Babacar, Oumar Camara e Rodrigo Macedo.



O conjunto vimaranense, 14.º classificado da I Liga, com cinco pontos, regressa à competição em 11 de outubro, na visita ao Benfica, para a oitava jornada.