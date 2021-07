Vitória de Guimarães vence Feirense por 2-1 em jogo particular

O resultado do primeiro ensaio de pré-época para ambas as equipas foi construído na primeira parte, com Ricardo Quaresma, aos 18 minutos, e André André, aos 45, a apontarem os tentos vimaranenses e Fábio Espinho a marcar para a formação de Santa Maria da Feira, aos 22.



O conjunto treinado por Pepa apresentou-se com um ‘onze' constituído por atletas que já se encontravam em Guimarães na época passada: o guarda-redes Matous Trmal, os defesas Sílvio, Abdul Mumin, André Amaro e Hélder Sá, os médios Tomás Handel, Gui e André André, bem como os avançados Quaresma, Marcus Edwards e Herculano.



Além desses elementos, jogaram ainda pelos vitorianos os guarda-redes Celton Biai e Antal Bencze, os defesas Maga, Miguel Magalhães, Jorge Fernandes, Rui Correia e Rafa Soares, os médios Joseph, Dani Silva, Janvier e André Almeida, bem como os avançados Rochinha, Rúben Lameiras e Bruno Duarte.



O Vitória de Guimarães vai começar o estágio de pré-época no domingo e permanecer em Troia até ao dia 10 de julho, tendo agendados dois encontros para esse período: um com o Sporting B, da Liga 3, na quarta-feira, e outro com o Mafra, da II Liga, no sábado.



Já o Feirense realiza o próximo encontro de preparação para a temporada 2021/22 na terça-feira, frente ao Santa Clara, equipa da I Liga portuguesa que vai disputar a Liga Conferência Europa.