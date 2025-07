Vitória de Guimarães vence sauditas do Al-Ittihad no fim do estágio de pré-época

A formação lusa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Gustavo Silva, aos 39 minutos, a ‘coroar’ um lance na ala direita entre Vando Félix e Nuno Santos, antes de o campeão saudita em 2024/25 igualar aos 54, num remate de fora da área do francês Moussa Diaby, um dos jogadores internacionais da equipa, a par dos também gauleses Kanté e Benzema, do brasileiro Fabinho e do luso Danilo Pereira.



Aos 84 minutos, Oumar Camará, um dos reforços vitorianos para a época 2025/26, ‘roubou’ a bola ao defesa mais recuado do Al-Ittihad, e isolou-se para devolver a vantagem aos portugueses, antes de Nélson Oliveira marcar de baliza aberta, aos 90+3, e selar o resultado do encontro disputado à porta fechada, no concelho de Loulé.



Tal como no jogo da manhã de hoje, em que perderam com o Estrela da Amadora (1-0), os minhotos apresentaram-se no sistema tático ‘3-4-3’, com Charles na baliza, Miguel Maga, Rodrigo Abascal e Borevkovic na defesa, Vando Félix, Tiago Silva, Tomás Händel e João Mendes na linha intermédia e Nuno Santos, Gustavo Silva e José Bica no ataque.



Depois dos 70 minutos, o treinador Luís Pinto utilizou o defesa Lebedenko, os médios Mitrovic e Diogo Sousa, os extremos Telmo Arcanjo e Oumar Camará e o ponta de lança Nélson Oliveira.



Após a conclusão do estágio de seis dias, o Vitória de Guimarães disputa o próximo jogo de preparação para a época 2025/26 na sexta-feira, a partir das 20:00, com os espanhóis do Celta de Vigo, no Estádio Cidade de Barcelos.



O desafio estava marcado para o Estádio D. Afonso Henriques, mas os vimaranenses confirmaram, na sexta-feira, a mudança para Barcelos, com o objetivo de garantir que o novo relvado do ‘anfiteatro’ vitoriano atinge “as melhores condições possíveis para o arranque da época”.