Vitória de Guimarães vence torneio da Póvoa de Varzim

Vitoriosas nas meias–finais de sábado, as equipas da I Liga portuguesa marcaram perto do final do encontro, com os avenses a inaugurarem o marcador por Guilherme Neiva, aos 89 minutos, a concluir um contra–ataque conduzido por Sangaré, antes de os minhotos empatarem aos 90+3, por Nélson Oliveira, na cobrança de um penálti a sancionar falta de Tiago Galletto sobre Dieu–Merci.



No desempate, a equipa vimaranense desperdiçou a oportunidade de decidir a seu favor num remate ao poste de Rodrigo Duarte e o AVS também falhou por Sangaré quando podia vencer o desempate, antes de Oumar Camará fazer o 4–3 e de Diego Duarte rematar para a defesa de Juan Castillo, que encerrou o quadrangular disputado no Estádio do Varzim Sport Clube, numa final com mais de 1.500 espetadores.



A equipa vencedora, treinada por Luís Pinto, jogou no sistema tático ensaiado ao longo da pré-época, o ‘3-4-3’, com Charles na baliza, Borevkovic, Abascal e João Mendes na defesa, Vando Félix, Tiago Silva, Tomás Händel e Lebedenko na linha intermédia e Telmo Arcanjo, Nuno Santos e Gustavo Silva no ataque.



No conjunto treinado por José Mota, o guarda-redes Simão Bertelli, os defesas Guillem Molina, Aderllan Santos, Devenish, Edson Mucuana, os médios Algobia e Grau e o trio composto por Rafael Barbosa, Pedro Lima e John Mercado no apoio ao ponta de lança Nenê formaram um ‘onze’ disposto no esquema ‘4-2-3-1’.



No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, o Vizela, da II Liga portuguesa, derrotou o anfitrião Varzim, da Liga 3, no desempate por grandes penalidades (6-5), após a igualdade (2-2) alcançada pelos minhotos ao ‘cair do pano’, já que perdiam por 2-0 até ao minuto 90.



Após o ‘nulo’ ao intervalo, a equipa da ‘casa’ chegou à vantagem por Luís Oliveira, aos 52 minutos, e ampliou-a por Rodrigo Freitas, aos 78, mas Kilma, aos 90, e Bastunov, de grande penalidade, aos 90+4, marcaram os golos que motivaram o desempate por penáltis, onde Kilma foi decisivo, ao apontar o 6-5, depois do varzinista Eduardo falhar.



A equipa minhota entrou em campo com Pedro Souza na baliza, Ítalo Henrique, Obradovic, José Sampaio e Gora Baye na defesa, Jota Gonçalves, Leverton e Pedro Ramos no meio-campo e Joy, Damien Loppy e Manu Garrido no ataque, segundo um esquema tático ‘4-3-3’.



Dispostos num sistema tático ‘5-4-1’, os poveiros apresentaram-se com o guarda-redes Pedro Costa, com os defesas Luís Oliveira, Miguel Vila Cova, Derick, Pedro Nuno e Diogo Sequeira, com uma linha intermédia formada pelos médios Trent e Montenegro e pelos alas Jefinho e Renato Miranda, no apoio ao ponta de lança Pedro Clemente.