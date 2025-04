Vitória de Setúbal de luto pela morte do ex-presidente Fernando Oliveira

Além de ter presidido à direção do emblema setubalense nas décadas de 1980, 1990 e, mais recentemente, entre 2009 e 2017, Fernando Oliveira notabilizou-se como avançado da CUF, clube do concelho do Barreiro que representou entre 1964/65 e 1972/73, depois de ter atuado dois anos no Varzim.



O Vitória de Setúbal, atual líder da segunda divisão distrital da Associação de Setúbal, reagiu à morte do ex-presidente no Facebook.



“É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Fernando da Silva Oliveira (1941-2025), antigo presidente do Vitória. Presidiu os destinos do nosso clube entre 1986 a 1991 e entre 2009 a 2017”, escreveram.



Fernando Oliveira, natural de Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia), também chegou, depois de concluir a carreira de jogador, a exercer o cargo de treinador, primeiro nos juniores da CUF e depois na equipa principal, tendo, em 1976/77, sido adjunto de Jimmy Hagan no Sporting.



O funeral do antigo dirigente do emblema setubalense realiza-se na sexta-feira no cemitério de Oliveira do Douro. Antes, na quinta-feira, a partir das 17:00, realiza-se o velório na capela do crematório do Barreiro, local onde decorre uma cerimónia religiosa, pelas 21:00.