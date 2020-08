Vitória de Setúbal desiste da Liga Revelação e anuncia equipa na 2.ª divisão distrital

A decisão de competir no escalão mais baixo do futebol sénior da AFS foi tomada com o objetivo de colmatar a desistência dos sadinos da Liga Revelação, prova Sub-23, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



“O Vitória Futebol Clube – SAD informa todos os sócios e simpatizantes que formalizou a desistência de participar na Liga Revelação – época 2020/2021. A direção do Vitória, informa que ontem (domingo) oficializou a filiação de uma equipa sénior na 2.ª divisão do Campeonato Distrital da AFS, de forma a permitir uma continuidade e transição no projeto da formação dos jovens atletas formados no clube, em detrimento dos Sub-23”, explicam.



Os motivos que levaram à tomada de posição prendem-se com o facto de a Liga Portuguesa de Futebol Profissional ter relegado o clube das provas profissionais para o Campeonato de Portugal por não ter cumprido os pressupostos exigidos.



“Tal medida deriva de uma decisão superior, que relegou a equipa de futebol profissional do Vitória FC – SAD, da LIGA NOS para o Campeonato de Portugal, que assim, e sem prejuízo do processo em curso a decorrer no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), terá que equacionar e redefinir novas estratégias e pressupostos desportivos, financeiros e logísticos, considerando as prioridades a definir”, referem.



O Vitória de Setúbal fez questão de deixar uma mensagem a todas as pessoas que estavam envolvidas nos Sub-23.



“Face ao exposto, lamentamos pela decisão que prejudicou todo um projeto e os profissionais nele envolvidos, aos quais reiteramos e desejamos as maiores felicidades, agradecendo o profissionalismo e dedicação, pelos quais merecem que o Vitória FC-SAD continue ativo na busca de soluções para estes elementos”, escreveram.