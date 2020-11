Vitória de Setúbal diz que salários dos funcionários estão a ser regularizados

“Estamos a avançar com a regularização dos salários de todos os funcionários. Não podemos esperar mais, muito menos os funcionários podem continuar na situação dificílima em que se encontram e por isso mesmo encontrámos soluções alternativas às que tínhamos inicialmente”, revelam.



A direção presidida por Paulo Rodrigues, que foi eleita a 18 de outubro, lamenta o facto de só agora estar a conseguir resolver a situação dos seus trabalhadores, que têm mais de três meses de salários em atraso.



“Hoje [quarta-feira] estamos a reunir com funcionário a funcionário para resolver a situação de cada um, de uma vez por todas. Apesar das manobras de bastidores que foram atrasando esta regularização, os funcionários não têm culpa disso, e nós enquanto responsáveis só temos de pedir publicamente desculpa aos funcionários e aos sócios por não termos pago imediatamente no primeiro dia de mandato, como estávamos preparados. Mais importante, as vidas dos funcionários começam a voltar ao normal e a readquirir dignidade”, frisa.



Em relação à equipa principal de futebol, que foi relegada da I Liga ao Campeonato de Portugal, o comunicado refere que alguns jogadores têm vencimentos incompatíveis com o escalão em que o Vitória está atualmente.



“Os salários de alguns jogadores são incomportáveis para atual realidade do Vitória FC que hoje não tem receitas. Não estamos contra nenhum jogador por ganhar mais do que outros, até porque não têm culpa da situação, apenas reportámos a verdade olhos nos olhos e explicámos que hoje será impossível ter um orçamento que foi feito sem ter em conta a realidade de uma equipa que disputa a terceira divisão que tem zero euros como receita”, refere.



A direção presidida por Paulo Rodrigues mostrou-se “solidária” com o plantel e fez questão de deixar uma palavra de agradecimento a quem tem ajudado os profissionais do clube.



“Estamos solidários com a equipa principal de futebol, sempre estivemos e iremos estar. Agradecemos publicamente ao Sindicato dos Jogadores pela ajuda que deu aos jogadores pois assim está a ajudá-los e a ajudar o Vitória”, disse.



A gratidão dos responsáveis do clube estendeu-se também à iniciativa solidária ‘Do futebol para a vida’, que já prestou auxiliou vários funcionários do clube.



“Contactaram-nos antes de falar com quem quer que fosse, para poderem estar a par e autorizados a agir. Após esse contacto aceite pela direção, contactaram alguns funcionários e ajudaram-nos. Agradecemos publicamente a ajuda fundamental que deram”, refere.