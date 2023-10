Vitória de Setúbal elimina Leixões da Taça de Portugal

O Leixões, da II Liga, adiantou-se no marcador com um golo de Renato Soares, aos 26 minutos, o Vitória Setúbal, do Campeonato de Portugal, empatou graças a um autogolo de Bright, aos 85.



A igualdade manteve-se até ao fim, seguindo-se o prolongamento, que não trouxe golos, e as grandes penalidades, numa ‘lotaria’ em que o Vitória de Setúbal foi mais eficaz e se assumiu como ‘tomba-gigantes’.



Numa primeira parte morna e pobre, o ponto alto foi o erro fatal cometido por Lourenço que permitiu ao Leixões chegar ao 1-0. O central setubalense falhou um atraso para o seu guarda-redes e Renato Soares aproveitou a oferta, ladeou Tiago Neto, atirou para a baliza deserta e marcou.



O Vitória de Setúbal apresentou-se com um futebol apoiado em trocas de bola sucessivas, mas executado de um modo lento, previsível e que foi presa fácil da organização defensiva da equipa local na primeira parte.



Rafa substituiu André Simões aos 66 minutos, viu um cartão amarelo aos 72 e outro aos 81, seguido de um vermelho que lhe valeu a expulsão e deixou o Leixões reduzido a 10 jogadores.



Os setubalenses beneficiaram de um canto aos 85 minutos e foi daí que resultou o golo do empate, fruto de um desvio subtil de cabeça de Bright que surpreendeu toda a restante defesa do Leixões e o guarda-redes Ricardo Ribeiro.



O Leixões enfrentou o prolongamento já em défice físico e, por ter menos uma unidade, quase sempre acantonado no seu meio-campo defensivo, ao passo que o emblema do quarto escalão teve mais bola, mas arriscou pouco e pouco também fez para desempatar a partida.



As grandes penalidades correram bem ao Vitória de Setúbal, que falhou apenas uma, por Daniel Carvalho, enquanto o Leixões desperdiçou duas, por Manuel Namora e Adriano Amorim.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Vitória de Setúbal, 1-1 após prolongamento e 3-4 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 1-0.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



1-0, Renato Soares, 26 minutos



1-1, Bright, 85 (na própria baliza)



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-1, Zequinha.



1-1, Léo Bolgado.



1-2, Mauro Antunes.



2-2, João Amorim.



2-3, Ézio Pinto.



2-3, Manuel Namora (à barra).



2-3, Daniel Carvalho (defesa do guarda-redes).



3-3, Zag.



3-4, Joel Monteiro.



3-4, Adriano Amorim (defesa do guarda-redes).







Equipas:



- Leixões: Ricardo Ribeiro, João Amorim, Léo Bolgado, Danrlei, Rafael Silva (Bright, 84), Fabinho (Paulité, 76), André Simões (Rafa, 66), Renato Soares (Manuel Namora, 91), Adriano Amorim, Agostinho (Zag, 84) e Moshood (Wakaso, 76).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Fábio Baptista, Moisés Conceição, Rafa, Paulité, Namora, Zag, Wakasxo e Bright).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Vitória de Setúbal: Tiago Neto, António Montez, Lourenço, Tiago Duque (Diogo Balau, 82), Mauro Antunes, Joel Monteiro, Diogo Sequeira (Tiago Nascimento, 69), Caleb Carvalho (Francisco Ascenso, 102), Gonçalo Maria (Ézio Pinto,69), Flavinho Jr. (Daniel Carvalho, 45+2) e Zequinha.



(Suplentes: Sung NG, Diogo Balau, Ézio Pinto, Daniel Carvalho, Tiago Nascimento, Samir Banjai, Diogo Martins, Francisco Ascenso e Pedro Catarino).



Treinador: José Pedro.







Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zequinha (48), Rafa (72 e 81), Danrlei (73), António Montez (96), Paulité (103) e Tiago Nascimento (112). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rafa (81).



Assistência: 689 espetadores.