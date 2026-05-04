Vitória de Setúbal regressa aos nacionais a pensar na próxima subida de divisão

Após ter no espaço de um ano obtido duas promoções consecutivas - venceu consecutivamente a II e I divisões distritais da AFS -, o presidente sadino Francisco Alves Rito manifesta o desejo de “subir todos os anos”, sabendo de antemão que terá de haver um maior investimento nos nacionais.



“Estamos conscientes de que é preciso um orçamento substancialmente maior, e estamos a trabalhar nisso. Contamos ter esses recursos suficientes para construirmos um plantel que nos dê garantias de podermos novamente lutar por um lugar de promoção, neste caso à Liga 3. Esse é um objetivo que já está definido ‘a priori’. O Vitória tem no seu projeto a ambição de subir todos os anos, e, portanto, do Campeonato de Portugal para a Liga 3 não é diferente”, afirmou.



O dirigente, que lidera a direção desde março de 2025, acredita que, ao contrário do que sucedeu no final da época 2023/24, quando a Federação Portuguesa de Futebol reprovou a licença para o Vitória de participar na Liga 3, na presença no Campeonato de Portugal.



“O Vitória cumpriu todas as fases do processo de licenciamento, concluiu tudo o que é a sua obrigação dentro dos prazos, e agora aguardamos serenamente a decisão da Federação Portuguesa de futebol. É à FPF que cabe decidir e o anúncio será feito dentro dos ‘timings’ que são conhecidos, portanto não é possível haver nenhuma informação antes disso. O que sabemos é que fizemos o nosso trabalho e agora aguardamos serenamente e com toda a confiança o anúncio oficial por parte da Federação”, disse.



A quatro jornadas do final do campeonato, o Vitória de Setúbal ganhou no domingo, por 2-1, ao GD Alfarim, conjunto do concelho de Sesimbra, com golos de Catarino (22 minutos) e Bruninho (47). Invictos na prova 20 triunfos e seis empates) e com 66 pontos – seis de vantagem para o Olímpico do Montijo (2.º classificado) –, o dirigente é célere a apontar o segredo do sucesso.



“Temos uma estrutura constituída por pessoas conhecedoras, desde o diretor-desportivo (Carlos André) a todos os membros da estrutura do futebol, que souberam construir o melhor plantel e usar da melhor forma o orçamento colocado à disposição do departamento de futebol para esta época que está a terminar. Nesse aspeto também houve um esforço significativo. O Vitória conseguiu garantir um orçamento para este ano desportivo acima de qualquer uma das equipas do seu campeonato”, referiu o presidente eleito a 14 de março de 2025.



O histórico Vitória de Setúbal – sexto clube nacional com mais participações na I Liga (72) –, que participou pela última vez no escalão principal em 2019/20, temporada em que desceu administrativamente, pode juntar ao título de campeão da I Divisão distrital a conquista da Taça AFS ‘Joaquim Sousa Marques’, prova em que discute a final com o Olímpico do Montijo, aem 07 de junho, no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade.



