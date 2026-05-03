Vitória de Setúbal sagra-se campeão e garante regresso ao Campeonato de Portugal

Catarino, aos 22 minutos, e Bruninho, aos 47, marcaram os tentos dos setubalenses que conquistaram o título de campeão da AFS numa altura em que ainda faltam quatro jornadas para o final do campeonato e quando seguem invictos com um total de 20 triunfos e seis empates.



Na classificação, o Vitória, após somar três pontos na partida com o clube do concelho de Sesimbra, atingiu a marca dos 66 pontos à frente dos perseguidores Olímpico do Montijo e 'O Grandolense'.



No Estádio do Bonfim estiveram presentes 4.682 espetadores entre eles José Mourinho, treinador do Benfica, que é sócio do clube da cidade de Setúbal, que teve em 2019/20 a sua última presença na I Liga.



Recorde-se que os sadinos foram relegados aos distritais depois de no final da época 2023/24 a Federação Portuguesa de Futebol ter reprovado a licença para o Vitória – sexto clube nacional com mais participações na I Liga (72) – participar na Liga 3.



