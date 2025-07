Vitória do Paços sobre o Torreense marca regresso de João Caiado

O médio pacense está recuperado de um problema físico e, pela pela primeira vez na pré-temporada, foi a jogo no particular, que o Paços venceu, com Costinha e Gonçalo Cardoso a reagirem ao tento inaugural de Leo Azevedo, para o Torreense, e a fixarem o resultado final.



Os ‘castores’, que somaram o segundo triunfo nesta fase de preparação, regressam ao trabalho na segunda-feira. O próximo jogo particular do Paços realiza-se na quarta-feira, diante do Lourosa, recém-promovido à II Liga, no estádio Capital do Móvel, a partir das 10:30.