Vitória elimina Penafiel com golo de Jota Silva e está nos ‘quartos’ da Taça

Saído do banco de suplentes aos 55 minutos, o atacante marcou, aos 74, o tento solitário de um desafio lento na primeira parte e vivo na segunda, com oportunidades para ambos os conjuntos, pese o ascendente vimaranense.



A equipa da casa ameaçou pela primeira vez o golo aos três minutos, num remate de Ricardo Mangas, e circulou várias vezes a bola no meio-campo adversário ao longo da primeira parte, mas com dificuldades para quebrar a organização defensiva penafidelense.



O conjunto do segundo escalão tentou pressionar os defesas vimaranenses e recuperar a bola em terrenos adiantados para se aproximar da baliza, algo que fez com perigo aos 14 minutos, quando Adílio foi isolado por Robinho, mas adiantou demasiado a bola e permitiu a defesa a Charles.



O duelo ‘arrefeceu’ até ao intervalo e só voltou a ganhar energia após o regresso dos balneários, com as equipas a correrem mais riscos, a disporem de mais espaço e a criarem mais ocasiões, a começar por Nuno Santos, que atirou por cima na pequena área, depois de cabeceamento de Tomás Ribeiro, aos 53 minutos.



A bola rondava uma e outra baliza, com os ‘rubro-negros’ a acertarem na barra no minuto seguinte, num cruzamento ‘traiçoeiro’ de Robinho e os vitorianos a responderem na mesma moeda, com uma bola ao poste de Ricardo Mangas, ao minuto 59.



Com as entradas de Tomás Händel e de Nélson da Luz, aos 63 minutos, os minhotos estabilizaram o jogo ofensivo, empurraram os durienses para a sua área e, depois da ameaça de Nélson da Luz aos 67, num remate de longe, decidiram a eliminatória, num golo de Jota Silva que precedeu 15 minutos finais de controlo anfitrião no meio-campo penafidelense.



O Vitória de Guimarães junta-se a Sporting, Benfica, FC Porto, Gil Vicente, Vizela, Santa Clara e União de Leiria na fase seguinte da prova ‘rainha’.







Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Vitória de Guimarães – Penafiel, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Jota Silva, 74 minutos.







Equipas:



- Vitória de Guimarães: Charles, Jorge Fernandes, Manu Silva, Tomás Ribeiro, Miguel Maga, Dani Silva, Tiago Silva (Tomás Händel, 63), Nuno Santos (Jota Silva, 55), Ricardo Mangas, João Mendes (Nélson da Luz, 63) e André Silva.



(Suplentes: Bruno Varela, Alberto Costa, Bruno Gaspar, Borevkovic, Afonso Freitas, Tomás Händel, Nélson da Luz, Jota Silva e Adrián Butzke).



Treinador: Álvaro Pacheco.



- Penafiel: Manuel Baldé, Rúben Freitas, Rúben Pereira, João Miguel, Robinho, Diogo Batista (Gabriel Barbosa, 78), Reko, Chico Teixeira (João Oliveira, 78), Leandro Teixeira (Bruno Pereira, 78), Firmino (Edu Pinheiro, 85) e Adílio Santos (André Silva, 64).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Miguel Maga, Diogo Brito, Bruno Pereira, Edu Pinheiro, Filipe Cardoso, João Oliveira, André Silva e Gabriel Barbosa).



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Mendes (42), Ricardo Mangas (48) e Chico Teixeira (49).



Assistência: 7.387 espetadores.