Vitória garante Jonas Carls por empréstimo do Schalke 04

Os vimaranenses têm ainda opção de compra pelo jogador alemão, de 23 anos, que, na temporada 2019/20, marcou dois golos em 17 jogos oficiais pelo Viktoria de Colónia, 12.º classificado na III Liga germânica.

Prestes a iniciar a primeira experiência fora do seu país, Jonas Carls cumpriu a formação no Bayer Leverkusen, representou a equipa B do Nuremberga, na época 2016/17, e disputou um jogo pela equipa principal do Schalke 04, em 2018/19.