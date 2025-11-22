Vitória goleia Mortágua e apura-se para os oitavos de final da Taça de Portugal

No Estádio D. Afonso Henriques, a equipa da I Liga portuguesa de futebol adiantou-se aos 34 minutos, por Fabio Blanco, e subiu de rendimento na segunda parte, ampliando o resultado diante da equipa da Série C do Campeonato de Portugal, por Nélson Oliveira (63), Telmo Arcanjo (78) e Lebedenko (85).



A primeira parte decorreu a um ritmo lento, com a formação do distrito de Viseu a ensaiar alguns contra-ataques, mas sem perigo para a baliza de Charles, e os minhotos a instalarem-se em redor da área beirã, mas com pouca ‘fluidez’ na circulação da bola.



Após uma fase em que o Mortágua dividiu mais a iniciativa atacante, o Vitória apontou o golo inaugural num remate de Fabio Blanco, que ainda tabelou no poste antes de fazer abanar as redes, após passe de João Mendes a desmarcar o espanhol.



Na segunda parte, a equipa vitoriana superiorizou-se ao Mortágua por completo e, depois de várias ameaças, elevou a diferença para 3-0 em lances iniciados por Noah Saviolo, extremo que entrou em campo aos 58.



O belga avançou pela esquerda e atrasou a bola para o remate de primeira de Nélson Oliveira, a 'selar' o segundo golo, aos 63, e voltou a cruzar a partir da esquerda para o cabeceamento certeiro de Telmo Arcanjo ao segundo poste, aos 78.



Saído do banco de suplentes aos 81 minutos, Lebedenko encerrou a contagem à ‘boca da baliza’, após passe de Samu, aos 85.