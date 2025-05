Vitória. Luís Freire vê um jogo exigente

"Encaramos os jogos sempre com a perspetiva de sacar aquilo que nos interessa mais, a vitória. Foi uma semana muito tranquila na preparação do jogo. É um jogo muito exigente, contra o primeiro classificado, que tem estado muito muito no primeiro lugar. Temos o nosso plano, focados no que temos de fazer em campo e no que é importante perceber para ganhar o jogo"."Só posso falar pelo meu jogador. Todos fazem falta, o Händel, o Relvas, o Samu e o Rivas. O Händel não foge à exceção. Não me compete falar sobre os outros"."É mesmo o jogo mais importante porque é próximo e o último. Quase desde Janeiro que estamos a falar da importância dos jogos. Nos últimos 12 jogos ganhamos oito e fizemos este trajeto todo. Temos a última oportunidade para garantir o que queremos. O Vitória é uma equipa muito grande, um clube com uma dimensão enorme, não precisa de motivação extra ou ser picado por nada. Temos de ser exigentes connosco, humildes no que fazemos. Não precisamos de picardias para nos motivarmos".