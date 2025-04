Vitória quer voltar a ganhar em Barcelos

Derrotado por 3–2 na época 2021/22, por 2–1 na temporada 2022/23 e por 1–0 em 2023/24, o conjunto vimaranense quer voltar a triunfar no Estádio Cidade de Barcelos, algo que conseguiu pela última vez em 1 de novembro de 2020 (2–1), resultado que permite a ultrapassagem provisória ao Santa Clara e a subida ao quinto lugar, o último que pode dar acesso à fase preliminar da Liga Conferência.”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20h15.O "timoneiro", de 39 anos, admitiu que a viagem a Barcelos é importante na rota que os vitorianos querem traçar para o regresso às provas da UEFA, e perspetivou um embate minhoto com duas equipas ao ataque e pressionadas para vencer.Apesar de a formação gilista ocupar o 14.º lugar, com 26 pontos, Luís Freire recordou que a equipa treinada por César Peixoto apresenta “” e está habituada a ter elevadas percentagens de posse de bola, situação que o Vitória quer contrariar com boa “reação à perda” e precisão na hora de “definir” os ataques.”, realçou.”, vincou, adiantando que o defesa Mikel Villanueva está disponível após lesão.O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 45 pontos, visita o Gil Vicente, 14.º, com 26, em partida agendada para esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Ricardo Baixinho.