Vitória tem de estar a “nível altíssimo” perante o Nacional, diz Luís Pinto

Sétima da tabela, com 22 pontos, a equipa vimaranense tem de vencer para igualar os 25 pontos com que terminou a primeira volta da edição 2024/25 do campeonato, num jogo em que precisa de mostrar “personalidade” para ter “uma prestação adequada” que orgulhe os adeptos no primeiro jogo oficial de 2026.



“É um jogo que nos vai exigir uma capacidade de estarmos muito ligados, porque é uma equipa que consegue manter os jogos numa toada em que está sempre viva par disputar uma ‘primeira’ e uma ‘segunda bola’. Tem um ataque à profundidade muito vincado. Em todos os pormenores do jogo, uma bola parada ou uma bola dividida, temos de estar a um nível altíssimo”, disse, na antevisão ao desafio.



Luís Pinto, portuense de 36 anos, disse ainda querer “estragar o aniversário” do técnico opositor, o conterrâneo Tiago Margarido, que comemora 37 anos na sexta-feira e que é responsável por um conjunto “forte nas bolas paradas”, com “uma organização ofensiva muito interessante”, que tem deixado “os jogos em aberto até ao final”, à exceção do jogo com o Sporting, da terceira jornada, em que perdeu 4-1.



Ao ‘leme’ de uma equipa com 16 golos marcados após 16 jornadas, o treinador reconheceu que os seus pupilos têm de saber “encontrar espaços para entrar na estrutura adversária” e de mostrar “mais critério” do que no jogo anterior, perante o Casa Pia (0-0), em que mostraram “muitas coisas boas” na primeira parte.



Ainda em comparação com a visita a Rio Maior, o ‘timoneiro’ reconheceu que o Vitória precisa de “ter mais consistência nos seus comportamentos”, após protagonizar uma segunda parte em que lhe “faltou critério em todos os momentos”, e de ser proativo para elevar o seu rendimento ofensivo.



“Temos um crescimento presente. Nota-se a equipa mais conhecedora e madura, mas precisamos de criar mais perigo. Queremos ter as sensações de maior proximidade à baliza adversária. Temos de trabalhar para conseguir melhorar. Os números traduzem isso. Gostávamos de ter mais golos marcados do que os que temos. Gostávamos de criar mais perigo”, admitiu.



Luís Pinto revelou ainda que o médio Beni Mukendi, ausente do grupo desde 15 de dezembro para representar a seleção de Angola na Taça das Nações Africanas, prova de que já foi eliminada após o terceiro lugar no Grupo B, estará, em princípio, nas opções para o jogo com a equipa do Funchal.



O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 22 pontos, recebe o Nacional, 13.º, com 16, em desafio da 17.ª jornada, agendado para sexta-feira, às 20:45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.