Vitórias seguidas do Portimonense dão confiança mas não “embebedam”

"As vitórias dão confiança a toda a gente, agora também não nos embebeda. Sabemos que cada jogo tem a sua história, todos esses jogos deram-nos muito trabalho, não foram jogos fáceis e, portanto, não estamos iludidos", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida da 27.ª jornada.



Os algarvios procuram a terceira vitória seguida, depois dos triunfos sobre Nacional (5-1) e Vitória de Guimarães (3-0).



"Não há duas sem três? Deus queira que sim, era bom sinal. O nosso espírito, o nosso foco é ir competir pelos pontos, reconhecendo muita qualidade no adversário", assinalou o treinador do Portimonense.



Paulo Sérgio disse que a equipa algarvia tem de estar ao "melhor nível para fazer um bom resultado, porque o Famalicão é uma equipa de qualidade", elogiando os "excelentes valores individuais" do adversário.



"Neste momento, é também uma equipa. Daí os bons resultados que tem conseguido desde que o Ivo [Vieira] entrou. Sabemos das dificuldades que nos esperam. Mas no ano passado, também fomos lá num excelente momento e conseguimos um excelente resultado. Estamos convencidos que vamos ser capazes de fazer o mesmo", acrescentou.



O treinador do Portimonense salientou que "ainda falta muito caminho, ainda faltam muitos pontos" para os algarvios atingirem os seus objetivos, mas que o equilíbrio na metade inferior da tabela não lhe permite fazer contas.



"Estamos a fazer contas ao jogo com o Famalicão, são os três pontos que estão em disputa. O campeonato está muito incaracterístico, não me atrevo a dizer qual é a quantidade de pontos suficiente [para a manutenção]", concluiu.



O Famalicão, 13.º classificado, com 27 pontos, recebe o Portimonense, nono com 29, em jogo marcado para domingo, às 15h00, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.