Vizela cede empate e cai para terceiro na II Liga

A formação vizelense, que soma agora a 19.º jogo consecutivo sem perder, esteve em vantagem durante todo o jogo, mas consentiu o empate já em tempo de compensação (90+1 minutos), desperdiçando assim a oportunidade de capitalizar a derrota dos tondelenses frente ao Alverca (1-2) e subir à liderança.



Quando falta um ronda para o final, o Tondela segue na liderança, com 61 pontos, mais um do que o Alverca, segundo, enquanto o Vizela é terceiro, em posição de play-off, com menos dois do que os tondelenses.



O Vizela entrou pressionante e decidido a assumir o jogo desde o apito inicial, perante um adversário sem nada a perder.



As primeiras oportunidades de golo pertenceram à equipa visitante, que, aos cinco minutos, enviou a bola ao poste por intermédio de Messeguem, após uma jogada individual de Clóvis pela direita. A partir daí, o domínio pertenceu por completo ao Vizela, com várias ocasiões criadas até ao intervalo.



Thio, de cabeça, esteve perto de marcar aos 10 minutos, e pouco depois voltou a ameaçar com um cruzamento perigoso que não encontrou desvio.



Mörschel teve também papel de destaque, com remates de fora da área e protagonizou uma das jogadas mais intensas do encontro: aos 41 minutos, ele, Vivaldo, João Reis e Diogo Nascimento tentaram sucessivamente o golo numa sequência de remates bloqueados pela defesa viseense e pelo guarda-redes Rafael Sampaio.



O golo da equipa de Fábio Pereira chegou de forma justa em cima do intervalo: após recuperação no meio-campo, Loppy lançou Mörschel que, à entrada da área, rodou sobre o adversário e finalizou com classe para o 1-0.



No segundo tempo, o Vizela manteve o controlo territorial e voltou a dispor de boas ocasiões para dilatar a vantagem. João Reis obrigou Sampaio a defesa apertada aos 48 minutos e, já perto do final, Milovanovic desperdiçou uma oportunidade flagrante, falhando à boca da baliza após defesa incompleta do guardião.



Num momento de desconcentração coletiva dos minhotos, o Académico de Viseu chegou ao empate já no período de compensação: Marinelli escapou pela esquerda e cruzou para a pequena área, onde João Reis, na tentativa de cortar, acabou por introduzir a bola na própria baliza (90+1), silenciando as bancadas vizelenses.



Com este empate, o Vizela soma agora 59 pontos, no terceiro lugar. Na última jornada, desloca-se ao terreno do Marítimo e terá de vencer para tentar a subida direta, dependendo, no entanto, do que fizerem os seus concorrentes diretos.



Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Vizela – Académico de Viseu, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Morschel, 45 minutos.



1-1, João Reis, 90+1 (na própria baliza).



Equipas:



- Vizela: Ruly García, Jean-Pierre Rhyner, Anthony Correia, João Reis, Rodrigo Ramos (Marco Tol, 76), Heinz Mörschel, Diogo Nascimento (Bastunov, 85), Jair Semedo (Busnic, 63), Damien Loppy, Vivaldo Semedo (Milovanovic, 85) e Thio (Prosper Obah, 63).



(Suplentes: Miguel Ángel Morro, Jota Gonçalves, Marco Tol, Busnic, Bastunov, Milovanovic, Prosper Obah, Ricardo Schutte, Petrov).



Treinador: Fábio Pereira.



- Académico de Viseu: Matheus Sampaio, Paulinho, Henrique Gomes, Kauã Oliveira, Messeguem, Sori Mané, Samba Koné (Marquinho, 62), Nils Mortimer (Miguel Bandarra, 82), Yuri Araújo (Gohi, 62), André Clóvis (Nigel Thomas, 74) e Simão Silva (Marinelli, 62).



(Suplentes: Gomes Gerth, Miguel Bandarra, Mohamed Aidara, Marquinho, Gohi, Nigel Thomas, Marinelli, Kelve Semedo).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Ramos (31), Henrique Gomes (45+2) e Marco Tol (78).



Assistência: 3756 espetadores.