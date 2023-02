Vizela e Chaves defrontam-se separados por um ponto

A jogar em casa, o Vizela, que na ronda anterior foi derrotado pelo FC Porto (2-0), está atualmente no 10.º lugar do campeonato, com 24 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves, que vem de uma vitória frente ao Marítimo (2-1), é nono, com 25, em igualdade com o Boavista, oitavo.



Os vizelenses venceram os três últimos jogos que disputaram em casa na I Liga, enquanto os transmontanos somaram dois empates e uma derrota nos encontros efetuados fora de portas.



Esta será a terceira vez que as duas equipas se vão enfrentar na presente temporada. No jogo da primeira volta do campeonato empataram em Chaves (1-1), enquanto na fase de grupos de Taça da Liga se registou uma nova igualdade (2-2), dessa vez em Vizela.



O jogo entre o Vizela e o Desportivo de Chaves está agendado para as 20h15, no Estádio Futebol Clube de Vizela, em partida que será arbitrada por Bruno Costa.