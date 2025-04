Vizela empata com Felgueiras e pode ver rivais mais perto na luta pela subida

Com este resultado, os vizelenses continuam em segundo lugar, com 55 pontos, a dois do líder Tondela, que ainda não jogou, e com quatro de avanço em relação ao Alverca e cinco sobre o Desportivo de Chaves, equipas que se defrontam nesta ronda.



Assim, o Vizela pode ver o Tondela fugir na frente e algum dos rivais aproximar-se na luta pela subida direta, reservada aos dois primeiros, enquanto o terceiro terá de disputar um play-off.



Depois de uma primeira fase de encontro algo cinzenta e sem ocasiões dignas de registo, foi o Felgueiras quem inaugurou o marcador, aos 26 minutos. Feliz Vaz cruzou com precisão e João Silva, solto de marcação ao segundo poste, cabeceou de forma certeira, sem dar hipóteses ao guarda-redes Ruly.



A vantagem animou os visitantes, que pouco depois quase ampliaram, num lance em que Vasco Moreira, na sequência de um lançamento lateral, obrigou Ruly a uma defesa apertada, aos 31 minutos.



O Vizela reagiu e esteve perto do empate ainda antes do intervalo. Primeiro, Damien Loppy cabeceou com perigo, mas a bola passou por cima da baliza (40 minutos). No minuto seguinte, Vivaldo Semedo desperdiçou uma oportunidade soberana, ao rematar ao lado depois de recuperar uma bola dentro da área adversária.



O esforço vizelense acabaria recompensado já no arranque da segunda parte. Aos 50 minutos, Lebenko saltou mais alto na sequência de um canto e restabeleceu a igualdade, para festa dos adeptos da casa.



O Vizela manteve a pressão e, aos 62 minutos, Rodrigo Ramos testou os reflexos de Bruno Pinto com um remate forte de fora da área, mas o guardião do Felgueiras respondeu com uma boa intervenção.



Até final, apesar da entrega das duas equipas, o marcador não voltou a mexer, selando um empate que acaba por se ajustar ao que foi o desenrolar do jogo.