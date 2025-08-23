Vizela empata em Portimão e ocupa liderança provisória da II Liga

O extremo brasileiro Ruan colocou os algarvios em vantagem, de forma madrugadora, logo aos dois minutos, e o central José Sampaio a assinou o tento da igualdade, aos 67, ‘carimbando’ o ascendente forasteiro no segundo tempo.



O Vizela ocupa o primeiro lugar, à condição, com sete pontos, enquanto o Portimonense segue provisoriamente no sexto posto, com quatro.



A equipa da casa, com uma entrada em jogo ‘a todo o gás’, chegou rapidamente ao 1-0, num lance em que o central Douglas Grolli ‘aliviou’ com pontapé longo para Tamble Monteiro receber, dominar e assistir para o remate certeiro do extremo brasileiro.



No seu melhor momento na partida, a formação orientada por Tiago Fernandes podia ter aumentado a diferença três minutos volvidos, por Tamble, mas Antonio Gomis ‘voou’ para evitar o 2-0.



Só à passagem do primeiro quarto de hora é que surgiu a reação vizelense, com Manu Garrido a rematar para grande defesa de Cibois, dando o mote para um período em que imperou o equilíbrio e o perigo rondou as duas balizas.



O Vizela surgiu diferente, para muito melhor, no reatamento, com Cibois a travar, com a ajuda do poste, um remate de Miguel Tavares, aos 66 minutos, mas a ser impotente perante a ‘peitaça’ de José Sampaio após canto, no minuto seguinte.



O ascendente dos forasteiros só foi minimizado pelo Portimonense na parte final da partida, mas Gomis superiorizou-se duas vezes no duelo com Camilo Durán.