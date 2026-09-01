Vizela empresta Stefan Obradovic ao Zeleznicar Pancevo

O acordo estabelecido entre os dois emblemas inclui uma opção de compra do jogador sérvio, de 22 anos, que regressa assim ao futebol do seu país.



Contratado pelo Vizela, Obradovic disputou oito encontros pela equipa minhota no início da temporada 2025/26, antes de ser cedido à Academia Puerto Cabello, da Venezuela.



O central regressa agora a um clube que já representou entre 2022 e 2024, antes de prosseguir a carreira em Portugal.



Formado no Partizan, Stefan Obradovic passou ainda por Teleoptik, BASK Belgrado e OFK Beograd durante o percurso realizado no futebol sérvio.

