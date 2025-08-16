Vizela goleia FC Porto B, soma segunda vitória e assume liderança da II Liga

A formação vizelense entrou mais afirmativa no encontro, cedo começou a rondar a área portista e, aos 10 minutos, Manu Garrido surgiu entre os centrais adversários e rematou ao lado, dando o primeiro aviso.



Apesar de algum equilíbrio a meio-campo, foi a equipa da casa a desbloquear o marcador, aos 27 minutos, quando Miguel Tavares trabalhou bem na esquerda e cruzou para o coração da área, onde Heinz Morschel só teve de encostar.



Antes do intervalo, aos 44 minutos, Thio assinou o momento da tarde com um remate de fora da área, após corte incompleto da defesa portista. A bola sofreu um desvio e entrou de forma indefensável na baliza de Diogo Fernandes.



Na segunda parte, o Vizela manteve a toada ofensiva e, logo aos 46 minutos, Manu Garrido obrigou o guardião portista a defesa apertada. Aos 58, o avançado espanhol não perdoou, respondendo de cabeça a um cruzamento de Thio, para o 3-0.



O FC Porto B tentou reagir com várias alterações, mas revelou muitas dificuldades em criar ocasiões de golo e só perto do final conseguiu assustar Gomís, primeiro por Gonçalo Sousa (81 minutos) e depois por Kauê Rodrigues (85).



Já na reta final, aos 87 minutos, Mörschel voltou a brilhar, ‘bisando’ com um remate colocado ao ângulo superior esquerdo, após boa iniciativa de Moha, fixando o resultado final.



Com este triunfo, depois de já ter vencido na primeira jornada, o Vizela soma seis pontos e é primeiro, enquanto o FC Porto B continua sem vencer, depois do empate no jogo inaugural.



Jogo no Estádio do FC Vizela.



Vizela – FC Porto B, 4-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Morschel, 28 minutos.



2-0, Thio, 44.



3-0, Manu Garrido, 58.



4-0, Morschel, 87.



Equipas:



- Vizela: Antonio Gomís, Busnic, José Sampaio (Obradovic, 56), Bright Godwin, Thio, Jota Gonçalves, Bastunov, Moha Moukhliss, Miguel Tavares (Damien Loppy, 74), Morschel e Manu Garrido (Ricardo Schutte, 72).



(Suplentes: Ruly, Ítalo Henrique, Hristov, Obradovic, Pedro Ramos, Rodrigo Ramos, Damien Loppy, Ricardo Schutte e Yassin Fortuné).



Treinador: Ricardo Sousa.



- FC Porto B: Diogo Fernandes, Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Felipe Silva (Luís Gomes, 38), Kaio Henrique, Domingos Andrade (Kauê Rodrigues, 64), André Oliveira (Bernardo Lima, 64), Kotaro Nagata, Ángel Alarcón (Brayan Caicedo, 64), Vonic (Melnichenko, 46) e Gonçalo Sousa.



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Martim Cunha, Luís Gomes, Bernardo Lima, Kauê Rodrigues, João Teixeira, Tiago Andrade, Brayan Caicedo e Melnichenko).



Treinador: João Brandão.



Árbitro: Flávio Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para José Sampaio (19) e Dinis Rodrigues (70).



Assistência: 2.275 espetadores.