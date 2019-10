Vizela muito superior derrota Casa Pia e segue em frente na Taça de Portugal

O Vizela derrotou domingo o Casa Pia, por 3-1, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, num jogo em que os lisboetas nunca conseguiram contrariar a intensidade dos visitantes, que seguem justamente para a quarta ronda.

Francis Okoli, aos 20 minutos, Samu, aos 52, e Diogo Ribeiro, aos 81, foram os autores dos golos vizelenses, que permitiram ao líder da série A do Campeonato de Portugal surpreender o Casa Pia, último classificado da II Liga, em jogo disputado em casa ‘emprestada’ pelo Oriental. Wilson Kenidy reduziu para os ‘gansos’, já perto do fim, aos 88.



A equipa minhota chegou rapidamente ao golo inaugural, aos 20 minutos, por intermédio de Francis Okoli, que atirou forte e de primeira para o fundo das redes, após assistência de Kiko Bondoso no corredor esquerdo.



Na segunda parte, um remate cruzado de Samu, aos 52, ampliou a vantagem para os nortenhos, que continuaram a demonstrar superioridade perante uma equipa de escalão superior.



Aos 76 minutos, o guarda-redes do Vizela Cajó foi chamado a intervir pela primeira vez, em resposta a um grande remate de Wilson Kenidy, mas foi mesmo o Vizela a aumentar para 3-0, aos 81, por Diogo Ribeiro que surgiu ao segundo poste a encostar, após uma incursão rápida de Koffi Kouao pela direita.



O Casa Pia teve direito ao golo de ‘honra’ nos instantes finais, aos 88, numa recarga de Wilson Kenidy após grande defesa de Cajó a um cabeceamento de Mateus Fonseca, numa altura em que a eliminação dos lisboetas era já uma realidade.



Já na entrada para a compensação, um livre direto de Landinho quase surpreendia Rafael Marques, que, com reflexos rápidos, impediu o quarto golo ao Vizela.



Jogo realizado no Campo Engenheiro Carlos Salema, em Lisboa.



Casa Pia – Vizela, 1-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Francis Okoli, 20 minutos.



0-2, Samu, 52.



0-3, Diogo Ribeiro, 81.



1-3, Wilson Kenidy, 88.



Equipas:



- Casa Pia: Rafael Marques, Joel Monteiro, Lucas Castilho (João Coito, 75), Caio Marcelo, Jorge Ribeiro, Jean Victor (Rodrigo Dantas, 56), Sávio Roberto (Wilson Kenidy, 67), David Rosa, Ousmane Sountoura, Mateus Fonseca e Evandro Roncatto.



(Suplentes: Rafael van der Laan, Pedro Machado, João Coito, Rodrigo Dantas, Wilson Kenidy Jeka e Tharcysio).



Treinador: Rui Duarte.



- Vizela: Cajó, Koffi Kouao, Mohamed Aidara, João Faria, Kaká, Francis Okoli (André Soares, 63), Ericson, Samu (Landinho, 73), João Mendes (Francis Cann, 80), Kiko Bondoso e Diogo Ribeiro.



(Suplentes: Rafa, João Pedro, Kiki Afonso, Landinho, André Soares, Francis Cann e Alioune Fall).



Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Ousmane Sountoura (27), Diogo Ribeiro (43), Lucas Castilho (48), David Rosa (67), Evandro Roncatto (84) e Kiko Bondoso (90+5).



Assistência: cerca de 300 espetadores.