Vizela perde com Sporting de Braga B por 3-2 em jogo particular

Rúben Furtado, Tomás Muller e Nuno Patrício marcaram os golos da formação bracarense, dois deles na conversão de grandes penalidades, num ensaio dividido em quatro períodos de 30 minutos para proporcionar maior ritmo competitivo aos dois plantéis.



O francês Thio Ntolla e o alemão Heinz Mörschel apontaram os dois tentos do Vizela, que promoveu as estreias dos reforços Alfred Caicedo e Ângelo Neto, contratados para a temporada 2026/27.



A equipa vizelense volta a jogar na quarta-feira, frente ao Leixões, antes da apresentação aos adeptos, agendada para 01 de agosto, diante da equipa B dos espanhóis do Celta de Vigo.