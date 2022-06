Vizela regressa ao trabalho em 27 de junho e disputa nove jogos de pré-época

Os jogadores vizelenses cumprem os testes médicos e exames físicos entre 27 e 29 de junho e realizam o primeiro treino no dia 30 de junho, a partir das 10:00, numa sessão aberta aos adeptos.



A formação treinada por Álvaro Pacheco realiza depois nove 'ensaios' de pré-temporada, o primeiro dos quais frente ao Sporting de Braga, outro emblema primodivisionário, em 09 de julho, no complexo desportivo de Fão, no concelho de Esposende.



A equipa principal do Vizela enfrenta depois os sub-23 vizelenses, em 12 de julho, o Torreense, da II Liga, em 15 de julho, a também 'secundária' UD Oliveirense, em 19 de julho, o Académico de Viseu e o Feirense, ambos do segundo escalão, no dia 23, e o Gil Vicente, da I Liga, em 27 de julho, encerrando esse ciclo de jogos com o Penafiel, da II Liga, e com o Paços de Ferreira, da I Liga, no dia 30.



O estágio de pré-temporada vai realizar-se em Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, entre 17 e 23 de julho.



O arranque da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol está marcado para o fim de semana de 06 e 07 de agosto.